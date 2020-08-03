'Düştü' diyerek gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı (3)
TUTUKLANDIAntalya'da, sevgilisi Hatice Şimşek'i döverek öldürdüğü ortaya çıkan Gökhan Çınar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
03.08.2020 20:03 | Son Güncelleme: 03.08.2020 20:07
TUTUKLANDI
Antalya'da, sevgilisi Hatice Şimşek'i döverek öldürdüğü ortaya çıkan Gökhan Çınar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çınar, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Kaynak: DHA