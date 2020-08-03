'Düştü' diyerek gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı (2)
CENAZEYİ GÖZYAŞLARIYLA ALDILARAntalya'da, 'düştü' diyen sevgilisi Gökhan Ç. tarafından dövülerek, öldürüldüğü ortaya çıkan Hatice Şimşek'in cenazesi, ailesine teslim edildi.
03.08.2020 13:57 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:02
CENAZEYİ GÖZYAŞLARIYLA ALDILAR
Antalya'da, 'düştü' diyen sevgilisi Gökhan Ç. tarafından dövülerek, öldürüldüğü ortaya çıkan Hatice Şimşek'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınları, Şimşek'in cenazesini gözyaşları içinde aldı. Hatice Şimşek'in cenazesinin, Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA