Duşta Müzik Dinlerken Telefonunu Elinden Düşürdü, Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi

12 yaşındaki Rus kız, şarjdaki telefonu küvetin içinde düşünce elektrik akımına kapılarak can verdi. Kseniya isimli çocuğun cesedini eve gelen annesi buldu.

CESEDİ ANNE BULDU

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen olayda kızın müzik dinlemek için duşa girerken telefonunu yanına aldığı düşünülüyor. Annesi kızının okulda basketbol oynadıktan sonra eve gelip duşa girdiğini söyledi. Kızı duştayken evden çıkan anne döndüğünde çocuğunun yerde yatan cesediyle karşılaştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Talihsiz kızın olay yerinde anında can verdiği açıklandı.

Tahminlere göre, Ksenya müzik dinlerken telefonun şarjı bitince şarj kablosunu alıp prize taktı. O esnada telefon elinden kayarak küvete yuvarlandı. O esnada şehir cereyanına kapılan kız küvetin içine yuvarlandı.

Bir firmada üst düzey yönetici olan annesi hemen ambulansı aramasına rağmen gelen ekipler kızın çoktan hayatını kaybettiğini açıkladı.