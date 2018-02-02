Duşta Müzik Dinlerken Telefonunu Elinden Düşürdü, Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Rusya'da duşta müzik dinlemek için şarjdaki telefonunu yanına alan 12 yaşındaki kız çocuğu, telefonun küvete düşmesi üzerine elektriğe kapılarak can verdi.
12 yaşındaki Rus kız, şarjdaki telefonu küvetin içinde düşünce elektrik akımına kapılarak can verdi. Kseniya isimli çocuğun cesedini eve gelen annesi buldu.
CESEDİ ANNE BULDU
Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen olayda kızın müzik dinlemek için duşa girerken telefonunu yanına aldığı düşünülüyor. Annesi kızının okulda basketbol oynadıktan sonra eve gelip duşa girdiğini söyledi. Kızı duştayken evden çıkan anne döndüğünde çocuğunun yerde yatan cesediyle karşılaştı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Talihsiz kızın olay yerinde anında can verdiği açıklandı.
Tahminlere göre, Ksenya müzik dinlerken telefonun şarjı bitince şarj kablosunu alıp prize taktı. O esnada telefon elinden kayarak küvete yuvarlandı. O esnada şehir cereyanına kapılan kız küvetin içine yuvarlandı.
Bir firmada üst düzey yönetici olan annesi hemen ambulansı aramasına rağmen gelen ekipler kızın çoktan hayatını kaybettiğini açıkladı.
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O cinayet tir telefon şarjında adaptör fişe yakındır telefonona takılı yerde 12volt vardır oda insanını oldurmezCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bana saçma geldi, adaptör çıkışı belli 12v ortalama, yani dilinizi değdirseniz cimcikler o derecedir şiddetti. Suya düşse bir insanı öldüremez, öldürmesi için o elektriğin direk telefona 220v şeklinde gelmeli, telefon patlar ev yanar. Kısaca bu haber çok saçmaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bahane işte kaç Volt olursa olsun.Her yere elde telefonla gidilmez ki..!Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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UĞUR haklı çıkmak gibi bir gayemiz yok.Siz diyorsunuz Şarz için telefona takılan kabloda 6 volt ceryan vardır Bende 6 voltluk ceryanla kız nasıl öldü diyorum.bu konuda bir açıklama yapmıyorsunuz..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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UĞUR kardes madem habere göre yazıyorsan...haberde banyoda telefonun şarz cihazındacihazındaken müzik dinkerken tekefonun banyo kuvetine dusmesi sonucu elektrik akimina kapikarak oldu diyor sense bu imkansız diyorsun.madem nasıl olmuş olabilecebini söylemen gerekirCevap Yaz Yayından Kaldır