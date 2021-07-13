DUŞTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ANNE VE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ
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DUŞTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ANNE VE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde Suriyeli Ranya Gıddo (35) ile kızı Nasra Abbas (13) duşta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde Suriyeli Ranya Gıddo (35) ile kızı Nasra Abbas (13) duşta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. 2014 yılında Suriye'nin Halep kentinden savaştan kaçan anne Ranya Gıddo ve kızı Nasra Abbas, Diyarbakır'a yerleşti. Nasra'yı dün gece yıkamak için banyoya giren anne Ranya suyu açtı. Anne ve kızı kazan tipi elektrikli su ısıtıcısından kaynaklı akıma kapıldı Anne ve kızının çığlığını duyan komşular polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Komşuların yardımıyla kapıyı açan polis ve sağlık ekipleri içeriye girdi. Anne Ranya ve kızı Nasra'yı hareketsiz olarak banyoda bulan ekipler müdahale etti. Ambulansla çevredeki özel hastaneye götürülen Ranya Gıddo ve kızı Nasra, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Anne ve kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken polisin ise olayla ilgili olarak soruşturması sürüyor.

DUŞTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ANNE VE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ
DUŞTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ANNE VE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ
DUŞTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ANNE VE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ
DUŞTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ANNE VE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ
DUŞTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ANNE VE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ
DUŞTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ANNE VE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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