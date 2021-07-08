Düşmek üzere olan kitabeye koruma
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Düşmek üzere olan kitabeye koruma

Düşmek üzere olan kitabeye koruma
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel

tarafından gündeme getirilen kitabeye için İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

tarafından gündeme getirilen kitabeye için İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın önleyici hizmetler ekipleri, burç etrafındaki yabani otları ve ağaçları temizledi. Kurulacak tahta bariyer için iskele hazırladı. Ekipler surlardan dökülen parçaları da temizledi. Kurulan iskele ile kitabenin yanına çıkan ekipler, fırçalarla temizlik çalışması yaptı.  Bizans İmparatoru Manuel Komnenos tarafından yaptırılan ve üzerinde "Romalıların İsa sever kralı, hükümdarı ve imparatoru Manuel Komnenos tarafından restore edildi" yazan kitabenin çevresi tahtalarla kapatılarak desteklenecek. Kitabe ve surların Narlıkapı bölümü için restorasyon projesi henüz hazırlık aşamasında bulunuyor.

"BURASI ONAYLI RESTORASYON PROJESİNİN OLMADIĞI BİR ALAN"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik, "Bütün İstanbul surlarıyla ilgili bir çalışma başlattık. Bunun kapsamında kara surları, Haliç surları, hatta Galata Ceneviz surları ve Marmara surları bulunmakta. Projelerimizin bir kısmı onaylı restorasyon projeleri kapsamında onaylı restorasyon çalışmaları. Bazıları da buradaki gibi acil güvenlik tedbiri alınması gereken alanlar. Çünkü ciddi tahribatlar var zamanla da daha fazla artarak devam ediyor. Kapsamlı restorasyon uygulamasını onaylı proje doğrultusunda yapamadığımız alanlarda da hızlı müdahale etmemiz gerekiyor. Bizim de önleyici koruma ekiplerimiz var. Bu tip alanlara o ekiplerle müdahale ederek alanın korunmasına yönelik hızlıca güvenlik tedbirleri alıyoruz. Narlıkapı'da da şu anda böyle bir tedbir önlemi alıyoruz aslında" dedi. Gedik, "Burası hem depremlerden hem de saldırılardan ciddi sıkıntı yaşıyor bütün İstanbul surları gibi. Buradaki o tahribatın onarımını yapan imparatorda kendi adına bir kitabe yazdırıyor onarım yaptığı burca. Eğer biz dönem dönem bu tip yerlere müdahalede bulunmazsak sonra kapsamlı restorasyona başladığımızdaki manzara daha korkunç oluyor çünkü hiç bakılmamış ve tahribatın ciddi büyük olduğu alanlarla karşılaşıyoruz. Oradaki restorasyon müdahaleleri de daha zorlu oluyor. Burası onaylı restorasyon projesinin olmadığı bir alan o yüzden biz burada aslında kara surları bölümünde de yaptığımız taş yüzeylerindeki erozyonun yok olmanın arttığı yerlerde, ahşap karkaslarla bütün sur yüzeyini destekleyerek, oradaki önemli, nitelikli kısıkların düşmesini engellemeye çalışıyoruz. Burada da yine ahşap karkas dolgularla kitabenin korunmasını sağlayacağız. Restorasyon projeleri hazırlık aşamasında hatta Marmara surlarının bir bölümü de kurul onayı sürecinde şu anda. Projelendirme çalışmaları da bir yandan devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

 


- İstanbul

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Düşmek üzere olan kitabeye koruma
Düşmek üzere olan kitabeye koruma
Düşmek üzere olan kitabeye koruma
Düşmek üzere olan kitabeye koruma
Düşmek üzere olan kitabeye koruma
Düşmek üzere olan kitabeye koruma
Düşmek üzere olan kitabeye koruma
Düşmek üzere olan kitabeye koruma
Düşmek üzere olan kitabeye koruma
Düşmek üzere olan kitabeye koruma
Düşmek üzere olan kitabeye koruma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

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