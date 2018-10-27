Düşman Çatlatan Kardeşlik

Karadeniz ile Güneydoğu arasında kardeşlik köprüsünün temellerini Ortahisar Belediyesi atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Mardin'de düzenlenen Hamsi Şöleni'nin ardından Trabzon'da da Bulgur Festivali düzenlendi.

Atatürk Alanı'nda düzenlenen festivalin açılış konuşmasında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Avukat Ahmet Metin Genç, "Ülkemizde ki, kardeşliği kimse bozamayacak. Kuzeyi, Güneyi, Doğuyu ve Batıyı bir araya getirerek, bütün dış ve iç düşmanların oyununu bozacağız" dedi.

"Kardeşçe bir ve beraberce yaşamamızı istemeyenlere karşı her zaman olduğu gibi dimdik ayakta olmaya devam edeceğiz" diyen Genç "Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, Kardeş şehrimiz Mardinimiz de, medeniyet şehri Mardinimiz de bir Derik kaymakamımız Muhammet Safitürk kardeşimizi haince şehit etmişlerdi. Hemen onun akabinde kıymetli İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun kararlı mücadele ile birlikte bir tarafta güvenlik güçlerimiz operasyonlara devam ederken diğer taraftan biz Mardin'e gittik. Buradan 8 ton hamsi getirdik. Orada bizleri müthiş bir misafirlikle bizleri karşıladılar. Şimdi de onlar şehrimize geldiler. Bu güzellikleri yaşatacağız, arkasında hangi güç olursa olsun hiçbir güç bizlerin kardeşliğini bozamayacak" şeklinde konuştu.

Trabzon AK Parti Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da yaptığı konuşmada "Çanakkale Ruhu Burada Türkiye burada, Bu akşam Türkiye'nin yaşamış olduğu kardeşlik ruhu Ortahisar'dan tüm Türkiye'ye hızla yayılıyor"derken, Trabzon Valisi Yücel Yavuz da "Ülkemizin birlik ve beraberliği için güzel bir adım. Bu organizasyonların daha da yaygınlaşarak devam edecektir inşallah. Ortahisar Belediyesi'nin Kızıltepe'de başlatmış olduğu Hamsi Festivali burada bulgur festivali olarak devam ediyor. Ortahisar Belediye Başkanına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mardin Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer ise "Ortahisar belediyesi Türkiye genelinde büyük bir sorumluluk ortaya koymuştur. Ortahisar Belediyesi Başkanı Sayın Avukat Ahmet Metin Genç'e Türkiye'nin birlik ve beraberliği için yapmış olduğu bu etkinliklerin tebrik ediyor sayın başkana başarılar diyorum" dedi.

Mardin'den gelen hristiyan din adamlarının da katıldığı etkinlikte davetlilere konuşmaların ardından bulgur ile yapılan yemeklerden ikram edildi. - TRABZON