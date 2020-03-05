Düşler Ülkesi Filmi

05.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:55

Film, her şeyin mümkün olduğu bir yer olan Düşler Ülkesi'ne gitmek için yola koyulan Barney Axle ve Scout'ın maceralarını konu ediyor.

Yönetmen: Evan Tramel

Senaryo: Lisa Baget

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Imagination Land

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com