Düşler Ülkesi Filmi
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Film, her şeyin mümkün olduğu bir yer olan Düşler Ülkesi'ne gitmek için yola koyulan Barney Axle ve Scout'ın maceralarını konu ediyor.
Yönetmen: Evan Tramel
Senaryo: Lisa Baget
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Imagination Land
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com