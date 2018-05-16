Beşiktaşlı Tosic, Kulüpten İzin İstedi: Takımdan Ayrılmak İstiyorum

Dusko Tosic üç yıldır formasını giydiği Kartal'a vedaya hazırlanıyor... Beşiktaş'a transfer olduğu günden beri istikrarlı çizgisiyle sadece siyah-beyazlı takımın değil, ülkesinin milli formasını da sırtından çıkarmayan Sırp futbolcunun yurt dışından ciddi teklifler aldığı belirlendi. Geçtiğimiz yaz döneminde milli takım kriterlerini tutturabildiği için İngiltere'den talipleri çıkan Tosic'in bu kez Uzak Doğu'dan teklif aldığı öğrenildi.

TOSIC BEŞİKTAŞ'IN YARDIMCI OLMASINI BEKLİYOR

Beşiktaş ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcunun gelen yüksek rakamlı teklif nedeniyle yönetimden ayrılık için izin istediği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon yönetim ve teknik heyetten izin alamadığı için İngiltere'ye gidemeyen Tosic'in bu kez kendisine anlayış gösterilmesini istediği aktarıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş ile görüşerek Dusko Tosic'e son kararını bildirecek olan yönetimin ise bu oyuncuyu bedelsiz bırakmaya yanaşmadığı belirtildi.

TOSIC GİDERSE TRANSFER YAPILMAYACAK

Bu arada Beşiktaş Yönetimi, Tosic'in ayrılması durumunda yeni bir stoper transferi yapmayı düşünmüyor. Siyah-beyazlılar, Brugge'le kiralık sözleşmesi biten Matej Mitrovic'i gelecek sezonun kadrosunda tutarak, Tosic'in boşluğunu doldurmayı planlıyor. Pepe, Vida ve Medel'i bırakmayacak olan yönetim, Mitrovic'in de katılımıyla savunmanın güç kaybetmesine izin vermeyecek.