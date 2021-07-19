Son dakika haberleri | Düşerek yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
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Son dakika haberleri | Düşerek yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Düşerek yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi Samsun'da düşerek yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Düşerek yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da düşerek yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesinde düşerek yaralanan 80 yaşındaki Mehmet T. yakınları tarafından Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet T.'nin Samsun'daki hastaneye sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter Ladik ilçesine gitti. Hava ambulansı yaşlı adamı alarak Samsun'a getirdi. Samsun'daki helikopter pistine inen ambulans helikopterden alınan hasta, kara ambulansına nakledilerek Gazi Devlet Hastanesine götürülüp tedavi altına alındı.

Son dakika haberleri | Düşerek yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
Son dakika haberleri | Düşerek yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
Son dakika haberleri | Düşerek yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
Son dakika haberleri | Düşerek yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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