Düşerek kafasını yere çarpan yaşlı adam 12 gün sonra öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düşerek kafasını yere çarpan yaşlı adam 12 gün sonra öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Düşerek kafasını yere çarpan yaşlı adam 12 gün sonra öldü

Gaziantep'te, tramvay hattındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybederek düşen ve kafasını yere çarpan yaşlı adam ağır yaralandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, tramvay hattındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybederek düşen ve kafasını yere çarpan yaşlı adam ağır yaralandı. Yaşlı adam, olay sonrası kaldırıldığı hastanede verdiği 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde tramvay hattındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Ramazan Kendirci, dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sonrası kafasını yere çarpan yaşlı adam ağır yaralandı.

12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yaşlı adam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ramazan Kendirci, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden yaşlı adam, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ramazan Kendirci'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Düşerek kafasını yere çarpan yaşlı adam 12 gün sonra öldü

Düşerek kafasını yere çarpan yaşlı adam 12 gün sonra öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Pazartesi, Gaziantep, Tramvay, Ocak, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title