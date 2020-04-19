DÜŞEN YAVRU KUŞU POLİS BULDU, İTFAİYE YUVASINA KOYDU
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İtfaiye, Polis, Güncel

DÜŞEN YAVRU KUŞU POLİS BULDU, İTFAİYE YUVASINA KOYDU

Bostancı'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polisler, meydanda ve D-100 karayolunda trafiğe çıkan araçlara yönelik denetim yaptı.

19.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:59
DÜŞEN YAVRU KUŞU POLİS BULDU, İTFAİYE YUVASINA KOYDU

Bostancı'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polisler, meydanda ve D-100 karayolunda trafiğe çıkan araçlara yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında yuvasından düşen bir kuş, ekipler tarafından tekrar yuvasına konuldu.Trafik polisi ekipleri de sokağa çıkması yasak olanlar için Bostancı'da uygulama yaptı. Bostancı meydanında ve D-100 karayolunda bulunan Bostancı Köprüsü'nde denetim yapan ekipler, sokağa çıkan vatandaşların ve sürücülerin belgeleri ile kurum kartlarını kontrol etti. Bu arada, Bostancı Köprüsü'nde denetim yapıldığı sırada bir yavru güvercin köprünün ayağındaki yuvasından düştü. Kuşu alıp kutuya koyan polis ekipleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bostancı Köprüsüne gelen itfaiye ekipleri kuşu düştüğü yuvasına geri koydu. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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