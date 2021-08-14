Düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı
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Düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı Kahramanmaraş'ta yangına müdahale ederken düşen Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağına ait görüntüler ortaya çıktı.

Düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ (İHA)- Kahramanmaraş'ta yangına müdahale ederken düşen Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta yangına müdahale eden Rusya'dan kiralanan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, düşen uçakta 8 kişi olduğu öğrenildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5'i Rus, 3 'ü Türk olmak üzere toplamda 8 personelin hayatını kaybettiği belirtildi.

Düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye ekipler sevk edildi
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye ekipler sevk edildi
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