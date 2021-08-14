Düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı
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Düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı

Düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta yangına müdahale ederken düşen Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta yangına müdahale ederken düşen Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta yangına müdahale eden Rusya'dan kiralanan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken düşen uçakta 8 kişinin olduğu öğrenildi.

Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağında 5'i Rus 3'ü Türk toplam 8 personelin bulunduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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