Düşen yangın söndürme uçağının görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta yangına müdahale ederken düşen Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta yangına müdahale ederken düşen Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta yangına müdahale eden Rusya'dan kiralanan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken düşen uçakta 8 kişinin olduğu öğrenildi.

Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağında 5'i Rus 3'ü Türk toplam 8 personelin bulunduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı