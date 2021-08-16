Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren orman mühendisi Aydın, Mersin'de toprağa verildi
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Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren orman mühendisi Aydın, Mersin'de toprağa verildi

Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren orman mühendisi Aydın, Mersin'de toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesiyle hayatını kaybeden orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın, memleketi Mersin'de son yolcuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesiyle hayatını kaybeden orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın, memleketi Mersin'de son yolcuğuna uğurlandı.

Mut Devlet Hastanesi morgundan alınan Aydın'ın (48) naaşı, törenin yapılacağı Şehit Eyüp Kahraman Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene, Aydın'ın babası Salih, annesi Emine, eşi Hacer, çocukları Bahadır ve Bilge, kardeşleri Afşın ve Asım ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Ali İhsan Su, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bazı milletvekilleri, kent protokolü üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Pakdemirli, baba Salih Aydın'ı teskin etti.

Aydın'ın bazı yakınları törende ayakta durmakta güçlük çekti, bazıları ise tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namazın ardından Aydın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Aydın'ın cenazesi, Mut Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Yangın söndürme helikopterinin düşmesi

Kahramanmaş'ın Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmış, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düşmüştü.

Arazinin sarp olduğu bölgeye kara yolu ulaşımının bulunmaması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığının görevlendirdiği helikopterle Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'ndeki olay yerine ulaşan ekipler, 8 kişinin naaşına ulaşmıştı.

Hayatını kaybedenlerden Oğuz Avşar Aydın'ın, 1998'den beri Orman Genel Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde yer aldığı, evli ve 2 çocuğunun olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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