Düşen yangın söndürme uçağında 8 personel hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sırasında düşen yangın söndürme uçağındaki hayatını kaybeden Rus ve Türk mürettebatın isimleri belli oldu.

Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sırasında düşen yangın söndürme uçağındaki hayatını kaybeden Rus ve Türk mürettebatın isimleri belli oldu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Uçaktaki 5'i Rus toplam 8 mürettebat ise hayatını kaybetti.

Küle dönen uçaktaki mürettebatın isimleri ise şu şekilde:

"Türk Pilot Serkan Mirzaoğlu, Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın, Koordinatör Edip Uzunoğlu, Kaptan Pilot Evgenii Kuznetsov, 2.Pilot Vıladıslav Berkutov, Radyo Operatörü Nıkolai Omelchenko, Navigatör Vadim Karasev ve Teknisyen Lurii Chuborov." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı