Düşen uçaktaki şehitlerin isimleri açıklandı Van'ın Gevaş ilçesinde kırıma uğraması sonucu düşen uçakta şehit olan emniyet görevlilerinin isimleri açıklandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde kırıma uğraması sonucu düşen uçakta şehit olan emniyet görevlilerinin isimleri açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, şehit emniyet görevlilerinin fotoğrafları ve isimleriyle birlikte yapılan paylaşımda, "15 Temmuz 2020 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığımız envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımızın Van'da Artos Dağı'na çarparak kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 kahraman görev arkadaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

Kazada şehit olan emniyet görevlilerinin isimleri şu şekilde:

Şehit Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Şehit Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, Şehit Uçuş Teknisyeni Polis Memuru Mustafa Keskin, Şehit Polis Memuru Onur Ramazan Bayram ve Şehit Polis Memuru Burak Derya. - VAN

Kaynak: İHA