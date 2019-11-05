Düşen uçakta bulunan kamera kartı Ankara'ya gönderildi

05.11.2019 13:45

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçtiğimiz hafta düşen eğitim uçağındaki cep telefonu ve kamera kartı incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına bağlı 2 kişilik inceleme ekibi, Geçitkale Havaalanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili rapor hazırlamak için yaptıkları incelemeyi tamamladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "KKTC Sivil Havacılık Dairesi gözetiminde üç gün süren enkaz incelemesi sırasında, kısmen yanmış bir adet cep telefonu ile bir adet kamera kartı bulunmuş ve detaylı inceleme yapılmak üzere Ankara'ya götürülmüştür. Yine uçağın motoru da ileri incelemeye tabi tutulacaktır. Tüm bu incelemelerin ardından kazayla ilgili ön raporun 1 ay içerinde yayımlanması beklenmektedir" ifadeleri yer aldı. Kesin rapor için ise yaklaşık 1 yıllık süre gerektiği belirtilen açıklamada, otopsi raporlarının her iki pilotun da çarpmanın etkisiyle öldüğünü ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Evrak üzerinde yapılan incelemelerde uçağın tescil, uçuşa elverişlilik, sigorta, pilot lisansları gibi tüm evraklarının eksiksiz olduğu, ulusal ve uluslararası tüm havacılık kurallarına uygun olarak uçtuğu ve prosedürlerde herhangi bir eksiklik olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Geçitkale Havaalanı'nda 29 Ekim'de bir eğitim uçağı düşmüş, uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA