Düşen uçağın enkazının en net fotoğrafı ortaya çıktı
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Düşen uçağın enkazının en net fotoğrafı ortaya çıktı

Düşen uçağın enkazının en net fotoğrafı ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta düşen uçak enkazının en net fotoğrafı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta düşen uçak enkazının en net fotoğrafı ortaya çıktı. Uçağın düştükten sonra tamamen yanarak küle döndüğü görüldü.

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Düşen uçağın enkazının fotoğrafı ortaya çıktı. Uçağın tamamen küle döndüğü görüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

8 kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme anı görüntüleri kameraya kaydedildi
8 kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme anı görüntüleri kameraya kaydedildi
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye ekipler sevk edildi
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye ekipler sevk edildi
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