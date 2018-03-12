Düşen Jetin Pilotunun Kuleyle Son Konuşması Ortaya Çıktı: Alçalma Talep Ediyorum
BAE'den İstanbul'a giderken İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin pilotunun kuleyle son konuşmasında "Alçalma talep ediyorum" dediği ortaya çıktı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinden İstanbul'a giden bir uçak İran'ın güneybatısındaki Şehrekürd bölgesinde düştü. Düşen uçağın pilotunun kuleyle son konuşması ortaya çıktı.
HAVA KUVVETLERİ'NİN İLK KADIN PİLOTLARINDANDI
Uçağın Kaptan Pilotu Melike Kuvvet'ti. Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçmişti. Bir süredir de Başaran Holding'in uçağında görev yapıyordu.
PİLOT ALÇALMA TALEBİNDE BULUNDU
airporthaber.'de yer alan habere göre uçak kalktıktan bir süre sonra tırmanmayı henüz tamamlamadan pilotunun kule ile temasa geçerek, "Alçalma talep ediyorum" dediği kaydedildi.
Pilotun bu talebinden sonra uçakla irtibatın tamamen kesildiği, pilotun bu talebi sonrası uçakta teknik bir arıza ya da kuş çarpması ihtimalleri gündeme geldi.
İKİNCİ PİLOT, TÜRK HAVA YOLLARI'NDA DA ÇALIŞMIŞ
İkinci Pilot ise Beril Gebeş'ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken gönlünü gökyüzüne kaptırmıştı. Uçuş okulunu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding'e geçti. Beril Gebeş'in babası Vecahat Gebeş de Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot loraka görev yapıyor.
-
11 hayattan kopuk sosyete insan olduğu için üzülelim ama aramızda hiç yaşamadıkları için. bye byeCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Allah kimseye evlat acısı vermesinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
benim için bir tane askerimizin hayatı şu 8 zengin züppesinin hayatından daha değerli. yani benim için haber değeri yok nasıl olsa herkes ölücek ER YADA GEÇ öyle yada böyle.Cevap Yaz 1 5 Yayından KaldırŞEHİTLER ÖLMEZ: Allah cc bu dünyada yaşadığımız şu kısacık hayatımızda ne yaptığımızı neler yaşadığımızı soracak inşallah kolay hesap verenlerden oluruz. Ahirette İnşallah madem bir canımız var onuda neden Allah cc için vermeyelim diyenlerle beraber oluruz inşallahYayından Kaldır
-
okudugum yorumlardan utandım be allahın cezaları ne kotu yorumlar atmıssınız yazıklar olsun sıze dılınız kopsun dedıkoducu mahluklar olenlere allahtan rahmet dılıyorum edepsız edep yahu edep sızene fakır veya zengın herkes allahın kuludurCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır