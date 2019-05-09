Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolda yürüyen bir kadın, apartmanın 3'üncü katından düşen saksıdan kıl payı kurtuldu. İslahiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi'nde yürüyen kadın, bir apartmanın 3'üncü katından düşen saksı ile irkildi. Büyük şaşkınlık yaşayan kadın yaralanmaktan kıl payı kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın, ev taşıma esnasında pencerede bulunan saksıya çarpılması ile meydana geldiği öğrenildi. Hemen ayaklarının yanına düşen saksının parçalandığını gören kadın ise büyük şaşkınlık yaşadı.

(Bekir Şentürk/İHA)

Kaynak: İHA