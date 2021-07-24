(ANTALYA-ÖZEL)Düşen kulaklığını almak isteyen Çinli kadın ölümden döndü
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(ANTALYA-ÖZEL)Düşen kulaklığını almak isteyen Çinli kadın ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

(ANTALYA-ÖZEL)Düşen kulaklığını almak isteyen Çinli kadın ölümden döndü Bahçe tentesinin üzerine düşen kulaklığını almak istedi, tentenin kopması ile yere çakıldı Yaklaşık 3 metre yukarıdan aşağı düşen Çinli kadın, hastaneye kaldırıldı Antalya'da evde temizlik yaptığı sırada bahçede...

(ANTALYA-ÖZEL)Düşen kulaklığını almak isteyen Çinli kadın ölümden döndü

Bahçe tentesinin üzerine düşen kulaklığını almak istedi, tentenin kopması ile yere çakıldı

Yaklaşık 3 metre yukarıdan aşağı düşen Çinli kadın, hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da evde temizlik yaptığı sırada bahçede bulunan tentenin üzerine düşen kulaklığını almak isteyen Çinli kadın, 2'inci katın balkonundan sarkınca tentenin üzerinden yere çakıldı. Acı içerisinde yerde yatan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi 47 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 2'inci katında yaşayan Çin uyruklu Zhang Yuxi (32), evde temizlik yaptığı sırada kulaklığını bahçe tentesinin üzerine düşürdü. Düşen kulaklığını almak için balkondan sarkarak tente üzerine inen genç kadın, tentenin kopması ile bir anda yere çakıldı. Çinli kadını yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, acı içerisinde yerde yatan kadına ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise yaşanan olay üzerine inceleme başlattı. Yaşanan o anları anlatan Turan Avcı, "Kulaklığını almaya çalışıyordu. Bayan orada bir şeyler ile uğraşıyordu. Kulaklığını almak için aşağı sarktı. İnerken ayağını tenteye basması ile aşağı düşmesi bir oldu. Biz de yardıma koştuk. Yetişemedik. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı" sözlerine yer verdi.

(ANTALYA-ÖZEL)Düşen kulaklığını almak isteyen Çinli kadın ölümden döndü
(ANTALYA-ÖZEL)Düşen kulaklığını almak isteyen Çinli kadın ölümden döndü
(ANTALYA-ÖZEL)Düşen kulaklığını almak isteyen Çinli kadın ölümden döndü
(ANTALYA-ÖZEL)Düşen kulaklığını almak isteyen Çinli kadın ölümden döndü
(ANTALYA-ÖZEL)Düşen kulaklığını almak isteyen Çinli kadın ölümden döndü
(ANTALYA-ÖZEL)Düşen kulaklığını almak isteyen Çinli kadın ölümden döndü
(ANTALYA-ÖZEL)Düşen kulaklığını almak isteyen Çinli kadın ölümden döndü
(ANTALYA-ÖZEL)Düşen kulaklığını almak isteyen Çinli kadın ölümden döndü
(ANTALYA-ÖZEL)Düşen kulaklığını almak isteyen Çinli kadın ölümden döndü
(ANTALYA-ÖZEL)Düşen kulaklığını almak isteyen Çinli kadın ölümden döndü
(ANTALYA-ÖZEL)Düşen kulaklığını almak isteyen Çinli kadın ölümden döndü
(ANTALYA-ÖZEL)Düşen kulaklığını almak isteyen Çinli kadın ölümden döndü
(ANTALYA-ÖZEL)Düşen kulaklığını almak isteyen Çinli kadın ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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