Düşen kayalar köylüleri tedirgin ediyor
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Düşen kayalar köylüleri tedirgin ediyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Ayvalı köyünde yerinden koparak düşen kaya parçaları köylüleri tedirgin etti.

Düşen kayalar köylüleri tedirgin ediyor
26.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:42

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Ayvalı köyünde yerinden koparak düşen kaya parçaları köylüleri tedirgin etti.

Ayvalı köyünde yaşayan vatandaşlar köyün yakınında bulunan kayaların koparak birilerine zarar vermesinden endişe ediyor. Büyük bir depremde kayaların üstlerine yıkılacağı korkusu ile yaşayan mahalle sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor.

Ayvalı Köyü Muhtarı Yakup Özlü, 1970 yılında Gediz depreminin ardından köyü tehdit eden kayalar için tedbir alınmasının gündeme geldiğini ancak bu çalışmaların deprem sonrasında unutulduğunu ifade etti. Muhtar Yakup Özlü, kayaların oluşturduğu tehlike karşısında yetkililerin tedbir almasını isterken şunları söyledi:

"Köyümüz yerleşim yeri olarak bazı bölgeleri burada bulunan kayaların tehdidi altında. Yıllardan bu yana komşularımız yaşanan bazı depremlerde can kaybımız olmasa da maddi kaybımız olmuştu. Dün gece de komşumuz Kamil Türk, gece beni saat 23.00 gibi beni aradı. Avlusuna yukarılardan düşen büyük taş parçaları düşmüş. Şükür ki can kaybımız yok ancak köylüler olarak bunlardan tedirginiz. Gerekli mercilere başvuru yaparak, bu mahallemiz için çözüm bekleyeceğiz. Sadece depremde değil yoğun yağışlı havalarda ve kış mevsiminden sonra kayaların altları oyuluyor ve aşağılara düşebiliyor. Alınacak tedbirler varsa bunların alınması için gerekli yerlere başvuracağız. İş işten geçtikten sonra alınacak tedbirler işe yarmayabilir."

Köy sakinlerinden Fikret Özbey ise "Ben 30 yaşındayım ve bu yaşıma kadar bu kayalar ile iç içe yaşadık. Daha önceleri de çok kayalar düştü. Dün gece de komşumuzun bahçesine ağaçları devirerek düşen kayalar tehlikenin boyutunu gösterdi. Bizim bu tehlikemiz çözüm bulunarak giderilirse çok mutlu oluruz" dedi.

Mahallede yaşayan İbrahim Eröz, daha önceleri de kayaların evlerin yanlarına düştüğünü ifade ederken şunları söyledi:

"Kayalar hemen köyümüzün yanında ve zaman zaman buralardan kaya parçaları düşüyor. Birkaç gün öncesi de komşumuzun evinini önüne düştü. Can kaybı yok çok şükür ancak biz bu durumdan rahatsızız. Rahatsızlığımızı dile getirmiştik, bugün de AFAD ekibi incelemeler yaptılar. Gerekenin yapılacağını dile getirdiler. Çok memnun olduk."

Muhtar Yakup Özlü tarafından konu Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara'ya iletildikten sonra, Kaymakam Kara AFAD ekiplerini bölgeye sevk etti. Kaymakam Kara gazetecilere yaptığı açıklamada, "Keşif bedelleri çıkartılıp AFAD daire başkanlığından ödenek talep edeceğiz. Proje onaylanıp gerekli ödenek gönderildikten sonra ihale ve yapım süreci en kısa sürede başlayacak. Ayvalı köyüne geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah daha büyük kaza bela ve afetlerden milletimizi korusun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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