Düşen Eğitim Uçağı - Cenazeler Adli Tıpa Getirildi

Düşen Eğitim Uçağı - Cenazeler Adli Tıpa Getirildi

- İzmir Adli Tıp Kurumu Cenazelerin getirilişi İZMİR - Düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden eğitmen pilot Hamdi Yılmaz ve pilotluk eğitimi alan Merve Altun'un cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

- İzmir Adli Tıp Kurumu
Cenazelerin getirilişi İZMİR - Düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden eğitmen pilot Hamdi Yılmaz ve pilotluk eğitimi alan Merve Altun'un cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

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