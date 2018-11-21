Düşen Eğitim Uçağı - Cenazeler Adli Tıpa Getirildi
- İzmir Adli Tıp Kurumu Cenazelerin getirilişi İZMİR - Düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden eğitmen pilot Hamdi Yılmaz ve pilotluk eğitimi alan Merve Altun'un cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
21 Kasım 2018 Çarşamba 00:46
- İzmirAdli Tıp Kurumu Cenazelerin getirilişi İZMİR - Düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden eğitmen pilot Hamdi Yılmaz ve pilotluk eğitimi alan Merve Altun'un cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.