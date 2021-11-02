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Düşen dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Düşen dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı Tunceli-Ovacık kara yoluna düşen dev kayalar, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

TUNCELİ (İHA) - Düşen dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı

TUNCELİ - Tunceli-Ovacık kara yoluna düşen dev kayalar, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kara yolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Tunceli'de birkaç gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolu Pilvenk Köprüsü civarındaki yollara dev kaya parçaları düştü. Kaya düşmesi nedeniyle yol trafiğe kapanırken, kara yolları ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan yetkililer, Tunceli-Ovacık ile Tunceli-Pülümür kara yolunu kullanacak olan sürücüleri kaya düşmesi tehlikesine karşı uyardı.

Düşen dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı

Düşen dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı

Düşen dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri
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