Dusan Vlahovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Dusan Vlahovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?
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Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ikna yeteneğini kullanarak yıldız bir ismi daha takımına kazandırmayı hedefliyor. O isim Dusan Vlahovic. Peki, Dusan Vlahovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Dusan Vlahovic Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe'de yapılacak yeni hamleler için teknik direktör Jose Mourinho devreye girmiş durumda. Listedeki isimlerden biri Dusan Vlahovic. İşte detaylar...

DUSAN VLAHOVİC FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Transfer dönemine Jhon Duran ve Archie Brown ile başlayan Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde de sona yaklaşırken, Jose Mourinho'nun yıldız golcü Dusan Vlahovic'i de kadroya katmak istediği öğrenildi. Mourinho'nun, Vlahovic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği iddia edildi.

Dusan Vlahovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Transfer dönemine Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin hamleleri ile başlayan Fenerbahçe'de Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinin de kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'de yapılacak yeni hamleler için teknik direktör Jose Mourinho devreye girmiş durumda.

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre; Mourinho, yaz mevsiminin başından beri çok istediği Dusan Vlahovic ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Habere göre Mourinho, Juventus'un golcüsünü kadrosunda görmek istediğini kendisine de iletti ve Fenerbahçe yönetimi de bir kez daha Vlahovic ve yakın çevresiyle temasa geçti. Habere göre Vlahovic, Fenerbahçe'nin ısrarı sonrası sarı-lacivertli kulüpte oynamaya oldukça sıcak bakıyor.

Juventus'un kadrosunda düşünmediği ve Milan'ın yakından ilgilendiği Sırp forvetin Torino ekibindeki günleri sayılı olarak belirtilirken Juventus'un Vlahovic'in mali yükünden kurtulmak için tazminat ödemeye dahi razı olduğu ifade edildi.

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