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BBC

Dusan Ivkovic: Anadolu Efes'i de çalıştıran Avrupa basketbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

BBC - Haberler | Spor
Dusan Ivkovic: Anadolu Efes'i de çalıştıran Avrupa basketbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

Bir dönem Anadolu Efes'i de çalıştıran Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden Sırp coach Dusan Ivkovic, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Bir dönem Anadolu Efes'i de çalıştıran Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden Sırp coach Dusan Ivkovic, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Dusan Ivkovic, bu sabah Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir hastanede yaşamını yitirdi.

Ivkovic, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi görüyordu.

Dusan Ivkovic kimdir?

Dusan Ivkovic, 29 Ekim 1943'te Belgrad'da doğdu.

1958-68 yılları arasında oyuncu olarak sadece Radnicki'de forma giydi.

Antrenörlük kariyerine Radnicki'nin genç takımında başladı.

Daha sonra Avrupa'da Partizan, Aris, Radnicki, Sibenka, Vojvodina, PAOK, Panionios, Olympiacos, AEK, CSKA Moskova, Dinamo Moskova, Olympiacos ve Anadolu Efes gibi önemli takımları çalıştırdı.

Çok uzun süreler Yugoslavya ve Sırbistan milli takımında görev yaptı.

1988'de Yugoslavya'nın 1996'da ise Sırbistan'ın başında olimpiyatlarda gümüş madalya kazandı

Yugoslavya'yı 1989 ve 1991'de Avrupa, 1990'da Dünya şampiyonu yaptı.

Sırbistan ile 1995'te Avrupa şampiyonluğu, 2009'da ise Avrupa ikinciliği yaşadı.

Olympiakos ile 1996-97 ve 2011-12 sezonlarında 2 EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.

2014-2016 yılları arasında ise Anadolu Efes'i çalıştırdı.

Dusan Ivkovic, Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı Anadolu Efes'i EuroLeague'de de çeyrek finale çıkarmıştı.

Ivkovic'in kariyerinde ayrıca çeşitli takımlarla 1 Koraç Kupası, 1 Saporta Kupası, 1 ULEB Kupası, 1 Yugoslavya Ligi, 3 Yugoslavya Kupası, 3 Yunanistan Ligi, 4 Yunanistan Kupası, 3 Rusya Ligi ve 1 Rusya Kupası şampiyonlukları da bulunuyor.

1 Temmuz 2016'da emeklilik kararı alan Dusan Ivkovic, 2017'de FIBA Hall of Fame'e seçilmiş ve yine aynı yıl EuroLeague Basketbol Efsanesi olarak onurlandırılmıştı.

BBC
Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti

Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti

 Son dakika haberleri | Anadolu Efes'in eski başantrenörü Dusan Ivkovic 77 yaşında öldü

Son dakika haberleri | Anadolu Efes'in eski başantrenörü Dusan Ivkovic 77 yaşında öldü

 Daha önce Anadolu Efes'i de çalıştıran Sırp basketbolunun öne çıkan isimlerinden Dusan Ivkovic, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Daha önce Anadolu Efes'i de çalıştıran Sırp basketbolunun öne çıkan isimlerinden Dusan Ivkovic, 77 yaşında hayatını kaybetti.
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Haber: Dusan Ivkovic: Anadolu Efes'i de çalıştıran Avrupa basketbolunun efsane ismi hayatını kaybetti - Haberler Spor
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