Düş Yakamdan Perdelerini Açıyor

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Düş Yakamdan" adlı yeni komedi oyunuyla, bu hafta seyircileriyle buluşacak.

Klasik oyunlar haftasında, William Shakespeare'in, "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" isimli oyunla Ankara'da sanat severlerle buluşan SDT, bu hafta, "Düş Yakamdan" adlı yeni komedi oyunuyla Sivas Atatürk Kültür Merkezi'nde perdelerini açacak.

Mustafa Arıkoğlu'nun kaleme aldığı, kalabalıkların arasında ıssızlaşan insanları ve aynı evde yaşarken yabancılaşan aileleri hikayelerinin anlatıldığı "Düş Yakamdan" isimli oyunu Nesimi Kaygusuz'un yönetiyor.

"Düş Yakamdan" adlı oyun, 24-25 Ocak saat 19.30 'da 26 Ocak Cumartesi günü ise saat 14: 00 ve 19: 30'da sanatseverler ile buluşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA