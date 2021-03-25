DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı
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DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı

Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği) sonuçları açıklandı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Mart'ta yapılan 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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