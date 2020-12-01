DUS-STS Diş Hekimliği sınavı ertelendi mi? ÖSYM son dakika 12 Aralık DUS-STS Diş Hekimliği sınavları iptal mi edildi? DUS-STS ne zaman?
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DUS-STS Diş Hekimliği sınavı ertelendi mi? ÖSYM son dakika 12 Aralık DUS-STS Diş Hekimliği sınavları iptal mi edildi? DUS-STS ne zaman?

01.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:11
DUS-STS Diş Hekimliği sınavı ertelendi mi? ÖSYM son dakika 12 Aralık DUS-STS Diş Hekimliği sınavları iptal mi edildi? DUS-STS ne zaman?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler, sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüs kullanımı, kamu kuruluşları mesai saati düzenlemesi gibi pek çok konuya değinildi. Bu kapsamda, DUS-STS Diş Hekimliği sınavları ertelendi mi? DUS-STS iptal mi edildi? gibi soruları da merak edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından 2020 DUS-STS Diş Hekimliği sınavının akıbeti merak edilmeye başlandı. Peki DUS-STS Diş Hekimliği sınavları ertelendi mi?DUS-STS Diş Hekimliği sınavları sınavı iptal mi edildi? İşte detaylar...

DUS-STS ERTELENDİ Mİ?

Kabine toplantısı sonrası haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. 06 Aralık 2020 tarihinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) düzenlenecekti. Binlerce aday "ALES sınavı iptal mi edildi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

ÖSYM, ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe erteledi.

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6 ARALIK 2020 DUS-STS SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Konu ile ilgili ÖSYM'den ilk açıklama geldi. ALES sınavına girecek olan öğrenciler ve gözetmenlerin hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacağı bu hafta içi belli oldu.

DUS-STS NE ZAMANDI?

2020-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve 2020-Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği), 12 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktı ancak ertelendi.

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