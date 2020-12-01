DUS-STS Diş Hekimliği sınavı ertelendi mi? ÖSYM son dakika 12 Aralık DUS-STS Diş Hekimliği sınavları iptal mi edildi? DUS-STS ne zaman?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler, sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüs kullanımı, kamu kuruluşları mesai saati düzenlemesi gibi pek çok konuya değinildi. Bu kapsamda, DUS-STS Diş Hekimliği sınavları ertelendi mi? DUS-STS iptal mi edildi? gibi soruları da merak edildi.