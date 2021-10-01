2021 STS Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit) Sınavı 3 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 13-23 Ağustos 2021 tarihleri arasında alındı. Peki, DUS sınavı ne zaman? DUS ve STS Sınavı giriş belgeleri 3 Ekim 2021! İşte detaylar haberimizde...

DUS SINAVI NE ZAMAN?

2021 STS Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit) Sınavı 3 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 13-23 Ağustos 2021 tarihleri arasında alındı. Geç başvuru tarihi 2 Eylül 2021 olarak belirlendi. Sonuçlar 27 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. 2021 Yılı DUS saat 10.15'te yapılacak, 150 dakika sürecek. Sınavda 100 soru sorulacak.

DUS VE STS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

DUS Sınav Konuları

Temel Bilimler Testi (TBT)

Anatomi'den 6 soru sorulacak ve testteki yüzdesi %5.

Histoloji ve Embriyoloji'den 4 soru sorulacak ve testteki yüzdesi %4.

Fizyoloji'den 6 soru sorulacak ve testteki yüzdesi %5.

Tıbbi Biyokimya'dan 6 soru sorulacak ve testteki yüzdesi %5.

Tıbbi Mikrobiyoloji'den 6 soru sorulacak ve testteki yüzdesi %5.

Tıbbi Patoloji'den 4 soru sorulacak ve testteki yüzdesi %4. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Tıbbi Farmakoloji'den 4 soru sorulacak ve testteki yüzdesi %4.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik'ten 4 soru sorulacak ve testteki yüzdesi %4.

Klinik Bilimler Testi (KBT)

Restoratif Diş Tedavisi'nden 10 soru sorulacak ve testteki yüzdesi %8.

Protetik Diş Tedavisi'nden 10 soru sorulacak ve testteki yüzdesi %8.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi'nden 10 soru sorulacak ve testteki yüzdesi %8.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi'nden 10 soru sorulacak ve testteki yüzdesi %8. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Periodontoloji'den 10 soru sorulacak ve testteki yüzdesi %8.

Ortodonti'den 10 soru sorulacak ve testteki yüzdesi %8.

Endodonti'den 10 soru sorulacak ve testteki yüzdesi %8.

Çocuk Diş Hekimliği'nden 10 soru sorulacak ve testteki yüzdesi %8.

STS Diş Hekimliği Sınavı Konuları

Diş Hekimliği Alanında Test Alanları*

Anatomi

Histoloji ve Embriyoloji

Fizyoloji

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Patoloji

Tıbbi Farmakoloji

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Restoratif Diş Tedavisi

Protetik Diş Tedavisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Periodontoloji

Ortodonti

Endodonti

Çocuk Diş Hekimliği

* Bu tabloda gösterilen alanlar test planının gereklerine göre değiştirilebilir; bir alandan hiç soru sorulmayabileceği gibi burada yer almayan alanlardan da soru sorulabilir.

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