İstanbul Ticaret Üniversitesi Üretim Araştırmaları Kulübü öğrencileri tarafından başlatılan ve "sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk" sloganıyla sürdürülen "Düş Kütüphaneleri" projesi kapsamında Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Evciler Ortaokulu'nda kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Projenin en önemli özelliği, sadece kitap yardımı ile sınırlı olmayıp, bir kütüphane için gerekli raflardan, bilgisayara, çalışma masalarından, halısına boyasına kadar bir kütüphane için gerekli tüm ihtiyaçların karşılanması.

Proje kapsamında ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde bulunan okullara yeni kütüphaneler kurmayı hedefleyen kulübün amacının öğrencilerin çalışmaktan sıkılmayacağı kütüphaneler oluşturmak olduğu bildirildi.

Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Halit Benek, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerinin başlattığı "Düş Kütüphaneleri" etkinliğine katılarak burada kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Öğrencilere kitapların hayatımızdaki değerinden bahseden Kaymakam Benek, kitapların geleceğimize yön veren birer yol gösterici olduğunu ifade etti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri, Benek'e "Düş Kütüphaneleri" etkinliğine katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.