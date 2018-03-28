Dus Ek Tercih İşlemleri Başladı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-DUS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2017-DUS ek tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacak.

Ek tercih ve yerleştirme işlemleri, 2017-DUS Ek Tercih Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallara göre, 4 Nisan Çarşamba'ya kadar gerçekleştirilebilecek.

Duyuruda, adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu incelemeleri istendi.