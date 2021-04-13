Duş almak orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!
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Duş almak orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Duş almak orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Yıkanmak orucu bozar mı konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Yıkanmak orucu bozar mı?

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Dini konularda araştırma yapanlar Yıkanmak orucu bozar mıkonusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Yıkanmak orucu bozar mıkonusunda fetva yayınladı. Peki, Yıkanmak orucu bozar mı İşte, detaylar.

YIKANMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220).

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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