Duş almak orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Yıkanmak orucu bozar mı konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Yıkanmak orucu bozar mı?