Duş Almak İçin Banyoya Koyduğu Soba Kovası Sonu Oldu

Duş almak için banyoya koyduğu soba kovası sonu oldu

Banyoya bırakılan kömür kovası duş alan kadının ölümüne neden oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te soğuk olan banyonun ısınması için sobadaki yanan kömür kovasını alıp koyan kadın, zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil İlçesine bağlı Onat Kutlar Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 49 yaşındaki Rahime Şancı, banyo yapmak istedi. Banyoya giden Şancı, içerisinin soğuk olduğunu fark edince oturma odasındaki sobada yanan kömür kovasını çıkartıp banyoya götürdü. Ailesi, kadının duş almak için girdiği banyodan uzun süre çıkmadığını görünce kontrol etmeye gitti.

Karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kapıyı açan yakınlar kadının yerde hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadının kovadan yayılan karbonmonoksit gazından dolayı zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan cenaze, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA