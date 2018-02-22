Sivas'ta kedisini korumak isterken bir çocuğu darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan emekli polis memuru, duruşmaya kedisiyle gitti.

Sivas'ta, Erdal Çakır isimli emekli polis memuru, bir süre önce sokakta bulup beslediği sokak kedisi, çocuklar tarafından saldırıya uğrayınca kedisini korumak isterken bir çocuğun yaralanmasına neden olmakla suçlandı. Çakır hakkında "darp" davası açıldı. Çakır Sivas Adliyesinde bugün görülen dava duruşmasına korumaya çalışırken suçlandığı kedisiyle birlikte katıldı.

Hayvanları çok sevdiğini belirten Çakır, hayvanları seven bir insanın insanlara da zarar veremeyeceğini söyleyerek, "Ağustos ayında üzücü bir olay yaşadık. Kedimizi dövmeye kalktılar. Biz dövülmesini ve öldürülmesini engellemek istedik. Bu sırada talihsiz bir olay yaşandı. Çocuk yere düştü. Bize suç isnat edildi. Bizde bugün kedimiz ile birlikte geldik. Hakkımızı savunacağız. Adalete güveniyoruz. Ben yıllarca polis memurluğu yaptım. Hiç kimsenin canını yakmadım. Kedileri seven insanları da sever. Vicdanımla hareket ettim. Öldürülmesine izin veremezdim. Benim yanımda kim olsa korumaya kalkardı. Böyle bir suçlamayla isnat edilmek beni gerçekten çok üzdü. İlk kez bir suçlamayla hakim karşısına çıkacağım" dedi. - SİVAS