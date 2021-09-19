DURUŞMAYA GİRERKEN FARK EDİLEN SAHTE AVUKAT: HUKUK BİTİRMEDİM, İNŞAAT İŞÇİSİYİM - Haberler
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DURUŞMAYA GİRERKEN FARK EDİLEN SAHTE AVUKAT: HUKUK BİTİRMEDİM, İNŞAAT İŞÇİSİYİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışırken polisin dikkati sonucu yakalanarak gözaltına alınan sahte avukat Abdurrahman Buğday (42) tutuklandı.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışırken polisin dikkati sonucu yakalanarak gözaltına alınan sahte avukat Abdurrahman Buğday (42) tutuklandı. 16 suç kaydının bulunduğu belirlenen Abdurrahman Buğday, inşaat işçisi olduğunu belirttiği savcılık ifadesinde, "Küçüklüğümden beri avukat olmak istediğimden cübbe ile adliyelerde dolaşmaktayım" dedi.

Siirt Adliyesi'nde 16 Eylül'de 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılandığı duruşma salonuna avukat cübbesiyle girerken polisin dikkati sayesinde yakalanan ve 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanan Abdurrahman Buğday'ın başlatılan soruşturmada ifadesi orta çıktı. Abdurrahman Buğday'ın 'kamu görevini usulsüz olarak üstlenme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' gibi farklı suçlardan 16 kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin adliyede işlem yaptığı belgeleri incelemeye alan polis, Abdurrahman Buğday'ın irtibatlı olduğu kişileri de tespit etmeye çalışıyor.

'FARKLI ADLİYELERDE DOLAŞTIM'

Tutuklanan Abdurrahman Buğday, inşaat işçisi olduğunu belirttiği savcılık ifadesinde, "Aslında hukuk bitirmedim, avukat değilim ancak küçüklüğümden beri avukat olmak istediğimden uzun zamandır avukat cübbesiyle farklı adliyelerde dolaşmaktayım" dedi. Buğday, Siirt Adliyesi'ne geldiğinde Musa Orhan'ın yargılandığı duruşmadan bilgisinin olmadığını, bu duruşmaya girme kastıyla adliyeye gelmediğini ileri sürdü.

'DURUŞMA ZAPTINA İMZA ATTIM'

Abdurrahman Buğday, ifadesinde Siirt Adliyesi'ndeki duruşma sırasında boşanma protokolünü avukat olarak ibraz ettiğini, zapta da imza attğını ifadesinde dile getirerek şunları söyledi:

"Aile mahkemesi önünde F.B. isimli bir kadınla karşılaştım. Kendisine Sosyal Hizmetlerin avukatı olduğumu söyledim. Bu sırada üzerimde cübbe de vardı. Ben herhangi bir şekilde kendisinden para istemedim. Anlaşmalı boşanma için yardımcı olacağımı söyledim, hanımefendi de kabul etti. Avukat H.Ç'yi daha önce tanımıyordum, olay günü Siirt Barosu'nda gördüm. H.Ç'ye kendimi Tunceli Barosu avukatı olarak tanıttım. H.Ç.'ye boşanma davalarından anlamadığımı, kendisinden yardımcı olmasını istedim. Bunun üzerine avukat H.Ç.'nin bürosuna F.B. ve eşi Ö.B. ile gittik. Avukat H.Ç. protokolü hazırladı, tekrar adliyeye geldik. Aile Mahkemesi'nde bulunduğumuz sırada bana, 'F.B.'nin avukatı mısın?' diye sordular. Ben de 'Evet, avukatıyım' dedim. Bu sırada da üzerimde cübbe vardı. Duruşma sırasında boşanma protokolünü avukat olarak ben ibraz ettim. Duruşma zaptına da imza attım. İmzayı kabul ediyorum."

DURUŞMAYA GİRERKEN FARK EDİLEN SAHTE AVUKAT: HUKUK BİTİRMEDİM, İNŞAAT İŞÇİSİYİM

DURUŞMAYA GİRERKEN FARK EDİLEN SAHTE AVUKAT: HUKUK BİTİRMEDİM, İNŞAAT İŞÇİSİYİM

DURUŞMAYA GİRERKEN FARK EDİLEN SAHTE AVUKAT: HUKUK BİTİRMEDİM, İNŞAAT İŞÇİSİYİM

DURUŞMAYA GİRERKEN FARK EDİLEN SAHTE AVUKAT: HUKUK BİTİRMEDİM, İNŞAAT İŞÇİSİYİM
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Duruşmaya girerken fark edilen sahte avukat: Hukuk bitirmedim, inşaat işçisiyim

Duruşmaya girerken fark edilen sahte avukat: Hukuk bitirmedim, inşaat işçisiyim
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Haber: DURUŞMAYA GİRERKEN FARK EDİLEN SAHTE AVUKAT: HUKUK BİTİRMEDİM, İNŞAAT İŞÇİSİYİM - Haberler
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