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Duruşmaya giden avukat kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Duruşmaya giden avukat kaza yaptı

Kırşehir'den Ankara Adliyesi'ne duruşmaya giden avukat kaza yaptı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'den Ankara Adliyesi'ne duruşmaya giden avukat kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza Kaman ilçesi çevre yolu mevkiinde E.Ö, yönetimindeki otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybetmesi ile meydana geldi. Şarampole devrilen otomobilde bulunan avukat E.Ö, yanında bulunan stajyeri ve çalışan personeli hafif yaralanarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ankara Adliyesi, Kırşehir, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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