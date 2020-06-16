Duruşmaların başladığı Antalya Adliyesi'nde kuyruk oluştu
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Duruşmaların başladığı Antalya Adliyesi'nde kuyruk oluştu

Antalya Adliyesinde Covid-19'a yönelik alınan tedbirler kapsamında ara verilen duruşmalar, bugün itibariyle görülmeye başlandı.

Duruşmaların başladığı Antalya Adliyesi'nde kuyruk oluştu
16.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:37

Antalya Adliyesinde Covid-19'a yönelik alınan tedbirler kapsamında ara verilen duruşmalar, bugün itibariyle görülmeye başlandı. Adliyeye girmek için bina önünde kuyruk oluşturan vatandaşların maske taktıkları fakat bazı anlarda sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren tutuklu ve acil işler haricinde duruşmalar ertelenmişti. Antalya Adliyesi de, diğer adliyeler gibi yeni normale dönüş sürecine girdi. Bugün itibariyle de tutuklu işler dışındaki duruşmalar, mahkemelerce görülmeye başlandı. Adliyede işleri olan vatandaşlar ise kuyruk oluşturdu. Öğle tatili nedeniyle kapatılan kapıların açılmasını bekleyen vatandaşlar, kapılar açıldıktan sonra kuyruğa girdi. Kapıdaki güvenlik sıradan ilerleyen vatandaşların kimliklerine bakarak, işleminin ne olduğunu sordu. Kapıdan tek tek alınan vatandaşların önce ateşleri ölçüldü, ardından içeriye girmelerine izin verildi.

Kuyruğa giren çok sayıda vatandaşın maske taktıkları fakat bazı anlarda sosyal mesafe kuralına uyamadıkları gözlendi. Öte yandan süreç kapsamında adliyeye maske ile girilebilecek ve adliyeden çıkıncaya kadar maske çıkarılmayacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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