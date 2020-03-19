Duruşmalarda korona riskine karşı SEGBİS tedbiri
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Kestel, Bursa, 3. Sayfa

Duruşmalarda korona riskine karşı SEGBİS tedbiri

Bursa'nın Kestel ilçesinde, yol ortasında karşılaştıkları Doğan Sarıca'yı (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Burak Koç (23) ve Murathan Koç (24) kardeşlerin yargılanmasına, korona virüsü riskine karşı gıyablarında devam edildi.

19.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:27
Duruşmalarda korona riskine karşı SEGBİS tedbiri

Bursa'nın Kestel ilçesinde, yol ortasında karşılaştıkları Doğan Sarıca'yı (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Burak Koç (23) ve Murathan Koç (24) kardeşlerin yargılanmasına, korona virüsü riskine karşı gıyablarında devam edildi. SEGBİS'teki yoğunluk sebebiyle cezaevinden de duruşma salonuna bağlanamayan kardeşlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Vani Mehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde geçen kurban bayramının ilk günü yaşanan olayda, Burak-Murathan Koç kardeşler, dargın oldukları arkadaşları Doğan Sarıca ile karşılaştı. Sarıca kardeşlere "Neden selam vermiyorsunuz, neden bayramımı kutlamıyorsunuz?" diyerek bıçakla saldırdı. Kardeşiyle birlikte yaralanan Murathan Koç da Doğan Sarıca'ya bıçak çekti. Çıkan arbedede Sarıca kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla farklı hastanelere sevk edilen yaralılardan Doğan Sarıca, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Burak-Murathan Koç kardeşler ise tedavilerinin ardından tutuklandı. Koç Kardeşler ile olay anında yanlarında bulunan tutuksuz sanık Doğuhan Kıskan (23) hakkında Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kardeşler hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talep edilen davanın görülmesine bugün devam edildi. Korona virüsü tedbirleri kapsamında HSK, tüm savcılıklar ile mahkemelere gönderdiği yazıyla, tutuklu sanıkların duruşmalara SEGBİS ile katılmalarını tavsiye etti. Bu tavsiye doğrultusunda sanık kardeşler cezaevinden duruşmaya getirilmedi. SEGBİS'teki yoğunluk sebebiyle de bağlantı kurulamayan sanık kardeşlerin avukatları Derya Köksal ve Dilek Köksal, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise olayda yaralanan sanıkların tedavi gördükleri hastaneden gerekli belgelerin istenmesi ve şahitlerin dinlenmesi ile tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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