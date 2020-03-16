Duruşmalara "koronavirüs" ertelemesi
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Duruşmalara "koronavirüs" ertelemesi

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Karabük'te merkez ve mülhakat adliyelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında, "tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar" haricinde duruşma ve keşiflerin yapılmasına ara verildi.

16.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:54
Duruşmalara

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Karabük'te merkez ve mülhakat adliyelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında, "tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar" haricinde duruşma ve keşiflerin yapılmasına ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), koronavirüse ilişkin tedbirler kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunda gönderdiği yazı kapsamında Kocaeli Adalet Komisyonu Başkalığı da tüm mahkemelere yazı yolladı.

Komisyonca mahkemelere gönderilen yazıda, "Bakanlığımızca yapılan değerlendirmede, Kocaeli merkez ve mülhakat adliyelerinde 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 2 hafta içerisinde olacak duruşmaların tutulacak matbu bir tutanakla ertelenerek, yeni duruşma gün ve saatlerinin taraflara tebliğ edilmesi, tutuklu işlerin SEGBİS uygulamasıyla yapılmasına, ivedi işlerin soruna mahal verilmeksizin yerine getirilmesi hususunun hakimlerimizce değerlendirilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kocaeli, Kandıra, Gölcük, Karamürsel ve Körfez adliyelerinde bugünden itibaren 2 hafta boyunca duruşmaların ve keşiflerin ertelenmesi kararı verildiği bildirildi.

Sakarya

Sakarya Adalet Komisyonu Başkalığınca yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir olumsuz sonuca sebebiyet verilmesinin önlenmesi amacıyla Sakarya merkez ve mülhakat ceza mahkemeleri ile sulh ceza hakimliklerinde tutuklu işlere yönelik soruşturma, kovuşturma ve keşiflerle mahkeme ve hakimliklerin takdiriyle ivedi sayılacak hususlar haricindeki işlemlerin ertelenmesi, gerekli görülen hallerde SEGBİS'in kullanılması kararı alındı.

Komisyonca, ceza, hukuk ve mülhakat cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenlerle Sakarya merkez ve mülhakat ceza ile hukuk mahkemelerinde takdir edilecek tarih aralığında yapılması öngörülen duruşmaların düzenlenecek bir tutanakla ertelenip yeni duruşma gün ve saatlerinin bütün taraflara tebliğ edilmesi ya da UYAP aracılığıyla sisteme kaydı ve tarafların bu şekilde yeni duruşma gün ve saatinden haberdar olmalarının temini hususları değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin, Sakarya merkez ve mülhakat mahkemelerine ve hakimliklerine, Sakarya Baro Başkanlığına ve basın aracılığıyla halka duyurulması öngörülmüştür."

Bolu

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, tutuklu işlere yönelik soruşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde tarafların ifadelerinin alınması için çağrılması, olay yeri inceleme, keşif ve sair usul işlemlerin iki hafta süreyle ertelenmesine karar verildiğini bildirdi.

Yaman, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve HSK Genel Sekreterliğinin ilgi sayılı tavsiyesi kapsamında, adliyelerin toplu halde bulunulan yerlerden olması, bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturması, toplum sağlığının korunması, söz konusu bulaşıcı hastalığın iş sahipleri ve adliye çalışanlarına bulaşmasının engellenmesi amacıyla kararların alındığını ifade etti.

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ifadelerinin alınması gerektiğinde adliyede bulunmaları istenilmeksizin SEGBİS uygulaması ile ifadelerinin alınmasının kararlaştırıldığını aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"Özellikle danışma ve ön bürolarla, kalemlerde görev yapan, iş sahipleri ile muhatap olan personelin kişisel koruyucu ekipman ve malzeme kullanması, iş sahiplerinin gözlemlenerek yurt dışı seyahat geçmişi olanlar başta olmak üzere gribal enfeksiyon belirtisi olanlara yönelik gerekli tedbirlerin alınması için idari işler müdürlüğü aracılığıyla il/ilçe sağlık müdürlükleri ile irtibata geçilmesi, Koronavirüs Bilim Kurulu ile Adalet Bakanlığı ve HSK'nın önerileri doğrultusunda yeni tedbirler hayata geçirildiğinde takibi ile gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususları kararlaştırıldı."

Karabük

Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ise koronavirüse karşı tedbirler kapsamında tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin yapılmasına 2 hafta ara verildiğini bildirdi.

Mehmet Patlak, tedbirler kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunun da mahkemelere bildirildiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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