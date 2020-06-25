Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorla getirme kararı
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Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorla getirme kararı

Düşünce gücü, enerji gibi konuları içeren kitaplarıyla bilinen ve bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile konuşulan yazar Metin Hara, 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katılmayınca hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verildi.

Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorla getirme kararı
25.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:37
Düşünce gücü, enerji gibi konuları içeren kitaplarıyla bilinen ve bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile konuşulan yazar Metin Hara, 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katılmayınca hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verildi.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Metin Hara katılmadı. Duruşmada söz alan Metin Hara'nın avukatı, "Kovid-19 nedeni ile müvekkilimiz katılmak istemedi. Gelecek celse hazır edeceğiz" dedi. Mahkeme, çağrıldığı halde duruşmalara katılmayan Metin Hara hakkında zorla getirme kararı çıkartılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü "şikayetçi" sıfatıyla yer alıyor. İddianameye göre 13 Temmuz 2017'de BİMER'e Metin Hara'nın şikayet edilmesi üzerine, ihbarın Beşiktaş Kaymakamlığı'na gönderildiği, kaymakamlığa bağlı ilçe sağlık müdürlüğü yaptığı incelemede, Hara'nın sahibi olduğu "İnsanagüven" isimli danışmanlık şirketinin faaliyet izni bulunmadığını, Hara'nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullandığı tespitiyle işyeri o dönem mühürlenerek savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İnternet üzerinde yapılan araştırmada da Metin Hara'nın kendisini "fizyoterapist, enerji uzmanı ve tamamlayıcı tıp uzmanı" olarak tanıttığı, eğitimler düzenlediği, seanslar ile hastalıkları tedavi ettiği, tedaviye yardımcı olduğu gibi beyanlarda bulunduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Metin Hara'nın, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başka "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı belirtildi. Suçlamaları reddeden Metin Hara'nın, bu zamana kadar herhangi bir belge ibraz etmediği kaydedilen iddianamede, "Diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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