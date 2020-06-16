Duruşmalar başlayınca adliye önünde uzun kuyruklar oluştu
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Duruşmalar başlayınca adliye önünde uzun kuyruklar oluştu

Duruşmalar başlayınca adliye önünde uzun kuyruklar oluştuAntalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen duruşmaların, yeni normalleşme adımlarıyla birlikte görülmeye başlamasıyla adliye önünde uzun kuyruklar oluştu.

Duruşmalar başlayınca adliye önünde uzun kuyruklar oluştu
16.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:23

Duruşmalar başlayınca adliye önünde uzun kuyruklar oluştu

Antalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen duruşmaların, yeni normalleşme adımlarıyla birlikte görülmeye başlamasıyla adliye önünde uzun kuyruklar oluştu. Adliyeye gelenler belgelerine bakıldıktan sonra ateşleri ölçülüp içeri alındı. Antalya Adalet Sarayı'nda bugün itibarıyla yeni normalleşme adımları atıldı. Koronavirüs nedeniyle ara verilen duruşmaların yeniden görülmeye başlamasıyla birlikte, adliye önünde uzun kuyruklar oluştu. İçeri girme telaşı nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü. Güvenlik görevlileri ateş ölçüp ve maske ve evrak kontrolü yaptıktan sonra sırada bekleyenlerin adliyeye girmesine izin verdi.

Adliyeye girmek için sırada bekleyen Yasin Özkara, "Büyük bir sıra ama çok fazla beklemiyoruz. İşimiz vardı onun için gelmiştik. Şansımızdan oldukça hızlı ilerliyor" dedi. Hastalık olduğu için içeriye sırayla alındığını belirten Kübra İşeri, "Bu duruma anlayış gösteriyoruz. Sıraya yeni girmemize rağmen oldukça hızlı ilerliyor. Ayrıca insanların sıra ile girmesi güzel" diye konuştu. Adliyenin açılacağını günü heyecanla beklediğini söyleyen avukat Ramazan Kıyak ise "Yoğunluk var ama inşallah kısa sürede normale döner. İnsanlar için her şeyin hayırlısı olsun" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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