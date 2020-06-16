DURUŞMALAR BAŞLADI, İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU (1)
Halil YILMAZ / Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Adalet Sarayı nöbetleşme sistemiyle çalışıyordu.
16.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:07
Halil YILMAZ/
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Adalet Sarayı nöbetleşme sistemiyle çalışıyordu. Yeni normalleşme adımlarıyla birlikte, bugün duruşmalar görülmeye başladı. Adliye önünde uzun kuyruklar oluştu.
Görüntü dökümü:---------------------
-Adliye önünde uzun kuyruk
Kaynak: DHA