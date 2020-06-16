DURUŞMALAR BAŞLADI, ANADOLU ADALET SARAYI ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU Kamera: Kubilay Özev / İstanbul DHAKoranavirüs nedeniyle duruşmalara ara verilmesinin ardından bugün duruşmalara başlanması ile birlikte Anadolu Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kamera: Kubilay Özev/ İstanbul DHA

Koranavirüs nedeniyle duruşmalara ara verilmesinin ardından bugün duruşmalara başlanması ile birlikte Anadolu Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık üç aydır ara verilen duruşmalara bugünden itibaren yeniden başlandı.

OTOPARKTA YÜZLERCE METRE KUYRUK OLUŞTU

Bugünden itibaren duruşmalara başlanan Kartal 'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde yüzlerce metre kuyruk oluştu. Adliyeye gelen kuyrukta uzun süre bekledikten sonra içeriye alındı. Adliyede işi olduğunu belgeleyemeyen kişiler içeriye alınmadı. İçeriye alınanların tamamının ateşi ölçüldü. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar sürekli olarak görevliler tarafından uyarıldı. Uyarı yazıları ve görevlilerin uyarılarına rağmen zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.Adliyede asansörlerin yük kapasiteleri 4 kişi alınacak şekilde ayarlandı. Tüm katlara el dezenfektanları yerleştirildi. Duruşma salonlarındaki koltuklar arasında boşluk bırakıldı. Vatandaşların sosyal mesafelere uymalarını sağlamak için koltuklara uyarı yazıları yazdı. Adliyenin içerisinde pandemiye ilişkin çok sayıda uyarı levhası ve yazıları asıldı.

Görüntü dökümü: -------------------------Adliyenin dışında insan kuyruğu-İnsanların ateş ölçülerek içeriye alınmaları-Sosyal mesafe dairelerinde beklemeleri-Üst katlardan kuyruk çekimi-Bir mahkeme salonunda genel görüntü

-Adliye koridorunda genel görüntü

Kaynak: DHA