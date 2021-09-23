DURUŞMADAN ÇIKIP KAVGA ETTİLER: 5 YARALI - Haberler
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DURUŞMADAN ÇIKIP KAVGA ETTİLER: 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA Adliyesi'nin bahçesinde duruşmadan çıkan taraflar birbirine girdi.

ŞANLIURFA Adliyesi'nin bahçesinde duruşmadan çıkan taraflar birbirine girdi. Çıkan kavgada biri özel güvenlik görevlisi 5 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, öğleden sonra Şanlıurfa Adliyesi'nin bahçesinde meydana geldi. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen bir tazminat davasından çıkan iki grup kavga etti. Kavgada tarafları ayırmaya çalışan özel güvenlik görevlisi Adem Ç., İbrahim G., Mehmet G., Hüseyin G. ve Aydın G. bıçakla yaralandı. Jandarma ile polisin müdahale ettiği kavgada yaralananlar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen kişilerden bazılarını gözaltına alan polis, soruşturma başlattı.

DURUŞMADAN ÇIKIP KAVGA ETTİLER: 5 YARALI

DURUŞMADAN ÇIKIP KAVGA ETTİLER: 5 YARALI

DURUŞMADAN ÇIKIP KAVGA ETTİLER: 5 YARALI

DURUŞMADAN ÇIKIP KAVGA ETTİLER: 5 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Duruşma sonrası bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Duruşma sonrası bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
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Haber: DURUŞMADAN ÇIKIP KAVGA ETTİLER: 5 YARALI - Haberler
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