Duruşmada örgüt propagandası yapmak isteyen teröriste mahkeme heyeti başkanından engel

Erzurum'da, AK Partili Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ü öldürdüğü ileri sürülen gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış ile örgüte yardım ettikleri belirtilen 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, maktuller Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün yakınları, avukatları ile soruşturma kapsamında yeni birleştirilen dosyanın tutuklu sanıkları Burhanettin Şahin ve Mahmut Çimendağ hazır bulundu.

Sanık Muhammed Fadullah Kamış, Fesih Polat, Adil Bingöl ve Mehmet Kaya ise duruşmaya tutuklu bulundukları Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinden, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanıklar E.P, P.Ö. ve M.S.Ö. ise duruşmaya gelmedi.

Önceki duruşmalarda Kürtçe konuşmak istediği için savunması alınamayan ve mahkemenin tayin ettiği tercüman aracılığıyla beyanına başvurulmak istenen sanık Kamış, tercüman ile yaşadığı problem nedeniyle Türkçe konuşup örgüt propagandası yapmak isteyince mahkeme başkanı tarafından uyarıldı.

Kamış, daha sonra Türkçe devam ettiği savunmasında terör örgütüne ne zaman katıldığının önemi olmadığını belirterek, "Burada sonuca göre savunma yapmıyorum. Gerçekleştirdiğim eylem öz savunmadır. Diğer sanıkları tanımıyorum. Dağ kadrosundayken siyasilerle görüşmemeye çalıştım." şeklinde savunma yaptı.

İfadesinde yeniden terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaya çalışan Kamış, mahkeme heyeti başkanınca "terör örgütü propagandası yapılmayacağı" hatırlatılarak engellendi.

Sanık Çimendağ ise terör örgütü mensuplarıyla ilk tanışıklığının 2018 yılında olduğunu aktararak, "Burhanettin Şahin o tarihte traktör ile evime geldi. Yanında iki terörist vardı. Bu kişilerin deşifre olduğunu bana iletti. Evde geç kızlarım bulunduğu ve ellerinde de silah olduğu için korktum. Bir gece evimde kaldılar. Can korkusuyla güvenlik güçlerine durumu söyleyemedim. Daha sonra da iki kez teröristlerle başka adreslere gittik. Güzeldere Mahallesi'ne gittikten bir gün sonra Savcı Küçük ile yeğeninin öldürüldüğünü duydum." diye konuştu.

Atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Burhanettin Şahin de örgüt mensuplarıyla bir araya geldiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu ve iddianamede adı geçen terör örgütü mensuplarını tanımadığını öne sürdü.

Sanıklar Fesih Polat, Adil Bingöl, Mehmet Kaya'nın da savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, Polat ve Bingöl'ün tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, Kamış'ın tutukluluk halinin devamına ve sanığın savunmasının alınabilmesi amacıyla başka bir tercüman atanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Karayazı ilçesinde 18 Haziran'da AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasındaki arazide bir araçta ölü bulunmuştu.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu saldırının faili olduğu gerekçesiyle yakalanan Muhammed Fadullah Kamış, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerinin ortak operasyonuyla 29 Temmuz 2019'da Erzurum'da yakalanarak tutuklanmıştı.

Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Şevger" kod adlı terörist Kamış'a yardım ettikleri ve terör örgütü PKK'nın milis yapılanması içinde yer aldıkları iddiasıyla Karayazı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Burhanettin Şahin, Mahmut Çimendağ, Fesih Polat, Adil Bingöl, Mehmet Kaya ve E.P, 4 ve 17 Eylül'de tutuklanmıştı.

İddianameden

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ve 3 ayrı dava dosyasının birleştirildiği davanın iddianamesinde, 9 sanıktan Kamış'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca ve eziyet çektirerek öldürme", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Nitelikli yağmaya teşebbüs", "Silahla tehdit", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "Birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu malına zarar verme", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "Toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılma" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 9 aydan 56 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Diğer sanıkların ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu malına zarar verme", "Toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılma" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 4 aydan 24 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök