Duruşma salonunda kavga çıktı

Duruşma salonunda kavga çıktı

Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan hakkında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin ardından duruşma salonunda kavga çıktı.

21.10.2019 12:55
Duruşma salonunda kavga çıktı

Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan hakkında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin ardından duruşma salonunda kavga çıktı. Polis ekipleri duruşma salonunu boşalttı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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