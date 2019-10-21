Duruşma salonunda kavga çıktı
Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan hakkında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin ardından duruşma salonunda kavga çıktı.
Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan hakkında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin ardından duruşma salonunda kavga çıktı. Polis ekipleri duruşma salonunu boşalttı.
(İHA)