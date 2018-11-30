Adliye Çıkışı Kavga, Trafikte Silahlı Saldırıya Dönüştü: 4 Yaralı
Hatay Adliyesi'nde mahkeme çıkışı iki grup arasında kavga çıktı. Polisin ayırdığı gruplardan birinin trafikte takip ettikleri husumetlilerine düzenlediği silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.
Hatay Adliyesi'nde mahkeme çıkışı iki grup arasında kavga çıktı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hatay Adliyesi'nde görülen davaya katılan iki grup mahkeme önünde tartışmaya başladı.
ARAÇ YOLDAN ÇIKARAK KAZA YAPTI
Tartışma kavgaya dönüşürken, adliye polisi iki grubu ayırdı ve şahıslar adliyeden uzaklaştırıldı. Plakası tespit edilemeyen lüks otomobildekiler, Antakya Çevre Yolu otogar mevkisinde takip ettikleri araca silahla ateş etti. 4 kişinin bulunduğu araç yoldan çıkarak kaza yaparken, hedefteki isim olan M.D. ile M.İ., M.G. ve Y.Z. adlı kadın yaralandı.
POLİS EKİPLERİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI
Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavileri yapılmak üzere Antakya Devlet Hastanesi ve çevrede bulunan özel hastaneye sevk edildi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.
Saldırıdan sonra kaçan siyah lüks otomobildeki H.Y., S.E. ve M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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