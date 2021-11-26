Duruşma çıkışı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
ADIYAMAN'da, duruşma sonrası adliye bahçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi ise gözaltına alındı.
ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, duruşma sonrası adliye bahçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi ise gözaltına alındı.
Kavga, öğle saatlerinde, Adıyaman Adliyesi bahçesinde meydana geldi. Duruşmadan çıkınca karşılaşan taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Adliyede görevli polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştığı belirlenen 2 kişi de gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.