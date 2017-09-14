Duruşma Bitti İki Aile Birbirine Girdi

Gaziosmanpaşa'da 11 yıllık evliliğinden 2 çocuk sahibi olan 30 yaşındaki eşi Handan Aşkın'ı silahla vuran ve sakat bırakan Emre Aşkın, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 9 Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşma sonrası Handan Aşkın ve ailesi adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Aşkın yaptığı açıklamada "Bana iftira attı. Üzerime kurşun yağdırdı. Beni ve kardeşimi vurdu. Sakat kaldım" dedi.

Bu sırada sanık Emre Aşkın'ın annesi Cemile ve babası Nail Aşkın basın açıklamasına müdahale etti. Polisler ise iki gurup arasına girerek tarafları ayırdı.

Anne ve baba aşkın olay yerinden uzaklaştırıldı. Anne Aşkın "Gelinimi oğlumu aldatıyordu. Onu kızım yerine koymuştum. Oğlum onun yüzünde içeride" dedi. Handan Aşkın olayın ardından açıklamasına devam etti. Handan Aşkın "Beni hala tehdit ediyorlar. Beni öldürmek istiyorlar. Ben eşimi aldatmadım. İki çocuğuma DNA testi yapılmasını istiyorum. Çocuklar eşime ait" dedi.

Kaynak: Hürriyet





